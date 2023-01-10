Безвизовые турпоездки в КНР через пункты пропуска в Приморье возобновятся не ранее 24 января

Безвизовые туристические поездки между из России в Китай пока невозможны, их возобновление возможно не ранее 23–24 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. Ранее сегодня, 10 января, в Приморском крае было возобновлено пассажирское сообщение на пропускных пунктах на границе с КНР — четыре автобуса с гражданами Китая, приехавшими в РФ по рабочим вопросам, пересекли российско-китайскую границу впервые с 2020 года.

«Реализация Соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года приостановлена с января 2021 года. В настоящее время заверение списков групп для безвизовых туристических поездок не производится», - напомнил господин Крепский.

По словам чиновника, в настоящие время российской и китайской сторонами ведется работа «для скорейшего восстановления туристических безвизовых обменов». «Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий – 23–24 января»,— сообщил он. Он уточнил, что любые предложения туркомпаний по организации туропездок до указанного срока «выполняются с соблюдением всех визовых формальностей и не предполагают безвизового группового формата».

Ранее сообщилось об открытии с 8 января пассажирского сообщения через автомобильные пункты пропуска Пограничный (Приморский край) - Суйфэньхэ и Краскино (Приморский край) - Хуньчунь.

Туристические компании Приморья уже начали предлагать туры в приграничный китайский город Хуньчунь.

Однако запланированную на 13 января отправку группы туристов из Приморского края в китайский город Хуньчунь пришлось отменить из-за невозможности заверить список въезжающих в КНР, рассказал РИА Новости организовывавший поездку представитель турагентства Sunmar.

Алексей Чернышев, Владивосток