В Приморье возобновили работу пассажирских пропускных пунктов на границе с Китаем

В Приморском крае возобновлено пассажирское сообщение на пропускных пунктах на границе России и Китая. Сегодня, 10 января, четыре автобуса с гражданами Китая пересекли российско-китайскую границу впервые с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

Автобусы пересекли границу на пункте пропуска МАПП «Краскино». В Россию въехали 18 граждан Китая, из России выехали еще десять человек. Они прибыли в Россию по рабочим вопросам. Туристические группы пока не пересекали российско-китайскую границу.

Также из-за возобновления пассажирского сообщения владельцам грузовиков больше не придется проводить перецепку автомобилей для въезда в Китай.

В Приморье на российско-китайской границе работает четыре автомобильных пункта пропуска: Пограничный, Краскино, Полтавка, Турий Рог, их общая пропускная способность — 282 автомобилей в день в обоих направлениях. Пассажирское сообщение было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

С 8 января Китай ослабил часть антикоронавирусных ограничений. В том числе людям, прибывающим в Китай, при наличии отрицательного теста на коронавирус не надо проходить карантин. Власти Китая возобновили выдачу обычных виз и разрешений на временное пребывание иностранцев. С 8 января также было возобновлено пассажирское сообщение в пункте пропуска Забайкальск—Маньчжурия.

О снятии ограничений — в материале «Ъ» «Китайские двери открываются».

Олеся Павленко