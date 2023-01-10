Фигурное катание на ОИ-2026 анонсировали фотографией россиянки Евгении Медведевой

Фотографию Евгении Медведевой — двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года и обладательницы мировых рекордов — разместили на официальном сайте ОИ-2026 для анонса в разделе фигурного катания. XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Медведева на анонсе

Фото: Milano Cortina 2026 Евгения Медведева на анонсе

Фото: Milano Cortina 2026

После начала военной операции России на Украине Международный союз конькобежцев (ISU) с начала марта перестал допускать российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов до своих соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) также рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

23 июня ISU по случаю Международного олимпийского дня опубликовал галерею олимпийских чемпионов Пекина-2022, однако фотографии российских фигуристов в подборку не включили. Снимок чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой заменили изображением японской фигуристки Каори Сакамото, которая завоевала бронзовую медаль.

Несмотря на действующие в отношении российского спорта санкции, в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили о возможном участии россиян в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. При этом, по словам главы комитета Станислава Позднякова, существует вероятность, что российские спортсмены не смогут вернуться на мировую спортивную арену до 2026 года.

О том как российский спорт справлялся с международной изоляцией — в материале «Ъ» «Раздвоение спорта».

Милена Костерева