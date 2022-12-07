ОКР рассматривает участие России на ОИ-2024 или возвращение не раньше 2026 года

Олимпийский комитет России (ОКР), несмотря на действующие в отношении российского спорта санкции, рассматривает возможность участия россиян в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом сообщил глава комитета Станислав Поздняков. При этом, по его словам, существует вероятность, что российские спортсмены не смогут вернуться на мировую спортивную арену до 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Поздняков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Станислав Поздняков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта: участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам»,— сказал господин Поздняков в ходе заседания исполкома ОКР (цитата по «РИА Новости»).

Господин Поздняков отметил, что предпосылок к продлению ограничений нет. «Ни разу не слышал ни от Томаса Баха (президент Международного олимпийского комитета.— "Ъ"), ни от других чиновников, что российских спортсменов не хотят видеть на турнирах. Есть агрессивно настроенные страны, но таких меньшинство»,— добавил он.

После начала российской военной операции на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов, а также не приглашать к себе официальных лиц этих стран. ОКР назвал заявление МОК противоречащим Олимпийской хартии.

В декабре 2019 года Спортивный арбитражный суд лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил россиян от участия в международных соревнованиях на четыре года. В 2020 году срок ограничений был сокращен до двух лет, таким образом, россияне до 16 декабря 2022 года не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России.

Милена Костерева