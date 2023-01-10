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Новорожденных детей в Удмуртии будут проверять на 36 наследственных заболеваний

В Удмуртии с 1 января всех новорожденных детей будут тестировать на 36 наследственных заболеваний. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, в перечень вошли болезни обмена веществ, первичные иммунодефицитные состояния, спинальная мышечная атрофия. Проведение неонатального скрининга финансируется за счет средств бюджета.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отметила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова, ранняя диагностика позволит выявить наследственные заболевания сразу же после рождения и оперативно начать лечение и реабилитацию еще до клинических проявлений болезни. Расширение программы важно, поскольку часто дети с тяжелыми наследственными заболеваниями рождаются внешне здоровыми, но при отсутствии лечения могут погибнуть или приобрести инвалидность в первые годы жизни.

Ранее в программу неонатального скрининга входили пять заболеваний: фенилкетонурию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и врожденный гипотиреоз.

Отмечается, что за восемь дней 2023 года в Удмуртии родились 244 ребенка. Всего в 2022 году в регионе появилось на свет 13 116 детей.

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