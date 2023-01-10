Пропавших на снегоходе четырех мужчин на Алтае нашли живыми

Региональный МЧС сообщил, что пропавшие 2 января четверо мужчин на снегоходах в Республике Алтай, найдены живыми. Подробности в ведомстве обещают рассказать позже. О том, что четверо мужчин на двух снегоходах пропали в Республике Алтай спасатели заявили 7 января. В тот же день МЧС приступили к их поискам. По словам местных жителей, мужчины выдвинулись на снегоходах с животноводческой стоянки вблизи села Банное в сторону озера Анчигар (расстояние около 38 км, на снегоходах 2,5 – 3 часа) еще 2 января, после чего не вернулись. Самостоятельные поиски мужчин не принесли успеха.

9 января МЧС привлекло к обследованию территории вертолет Ми-8. В период с 3 по 7 января в регионе наблюдались обильные снегопады.

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Лолита Белова