Защита Марса Гузаярова, насмерть сбившего четырех девушек в Бакалах, обжаловала приговор

Защита 23-летнего Марса Гузяарова, которого в декабре Чекмагушевский межрайонный суд отправил на 13 лет в исправительную колонию общего режима за гибель четырех девушек в ДТП, подала жалобу на приговор. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в суде первой инстанции.

Судебное заседание в Верховном суде Башкирии назначено на 2 марта.

ДТП произошло в июле на объездной дороге села Бакалы одноименного района, когда Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и сбил четырех девушек, шедших по обочине, которые скончались на месте. Трем погибшим было 18–19 лет, одной — 16 лет. Обвиняемый признал вину. Чекмагушевский межрайонный суд взыскал также с него по 1 млн руб. семьям погибших в качестве компенсации морального вреда. Виновнику ДТП также на три года запретили управлять транспортными средствами.

Адвокат Марса Гузаярова Динар Шакиров сообщал, что не согласен с приговором, поскольку суд не учел все обстоятельства дела — например, что его доверитель сразу признал вину, явился с повинной, сотрудничал со следствием, давал подробные показания, проходил экспертизы. В качестве максимального наказания, по его мнению, Марсу Гузаярову должно быть назначено девять с половиной лет лишения свободы. Сумму компенсации защита посчитала завышенной.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте