13 лет за четыре жизни

Суд в Башкирии сегодня вынес решение по резонансному ДТП, в котором погибли четыре девушки в возрасте от 17 до 19 лет. 23-летний Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, а затем на обочину, по которой в тот момент шли девушки. Все они скончались на месте аварии до приезда скорой. Молодой человек признал свою вину. Чекмагушевский межрайонный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал 4 млн руб. компенсации морального вреда. Адвокат считает наказание слишком суровым и намерен обжаловать его в апелляции.

Чекмагушевский межрайонный суд сегодня приговорил 23-летнего жителя Бакалинского района Башкирии Марса Гузаярова, который за рулем Audi A5 в селе Бакалы насмерть сбил четырех девушек, к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Виновный должен выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в качестве компенсации морального вреда, также ему на три года запрещено управлять транспортными средствами.

Резонансное ДТП произошло 18 июля, около 4:30 утра. Пьяный Марс Гузаяров управлял машиной на скорости 110 км в час. При повороте налево он выехал на встречную полосу и на левую обочину дороги, по которой в тот момент во встречном направлении шли 17-летняя Яна Асанбаева, 18-летняя Анна Епейкина, 19-летние Эльвина Саитова и Ксения Лахно. Они скончались на месте от полученных травм до приезда медиков. Марс Гузаяров признал вину.

Проведенное освидетельствование показало 0,33 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого им воздуха. По словам водителя, он выпил две бутылки пива.

Как писали СМИ, погибшие были подругами, выпускницами школы №1 в Бакалах. В ту ночь они возвращались из местного клуба «Фокс», чтобы вместе встретить рассвет. Яна Асанбаева и Эльвина Саитова учились в Уфимском училище искусств специальности «Хоровое дирижирование», Ксения Лахно — в Уфимском государственном колледже технологии и дизайна, Анна Епейкина в этом году окончила Нефтяной колледж в Октябрьском. Марс Гузаяров также в текущем году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. По словам его родственников, он параллельно работал вахтовым методом на Севере, ранее окончил техникум.

До суда виновник аварии находился под стражей. В своем последнем слове молодой человек сказал, что раскаивается в содеянном, попросил прощения у родных погибших девушек.

«Готов отдать свою собственную жизнь, чтобы повернуть время вспять. Но, к сожалению, это невозможно»,— заявил Марс Гузаяров.

Как передавал телеканал БСТ, сегодня на судебное заседание матери принесли портреты своих погибших дочерей. Родственники просили назначить максимально возможное наказание (15 лет лишения свободы) и выплатить совокупно 10 млн руб. (по 2,5 млн руб. на семью). Прокурор Бакалинского района Айрат Абсатаров на прениях запросил 13 лет лишения свободы.

Суд признал Марса Гузаярова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенным лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264), и согласился с позицией гособвинения.

Адвокат Марса Гузаярова Динар Шакиров сообщил «Ъ», что не согласен с вынесенным приговором, считает его чрезмерно суровым и намерен обжаловать в апелляции.

По словам адвоката, суд не учел все обстоятельства дела: например, что его подзащитный сразу признал вину, явился с повинной, сотрудничал со следствием, давал подробные показания, проходил все экспертизы, активно способствовал расследованию преступления.

«Мы заявили, что благодаря его действиям расследование этого резонансного уголовного дела было завершено в рекордно быстрые сроки — всего за два месяца, тогда как обычно подобные дела расследуются полтора-два года»,— отметил Динар Шакиров. Он считает, что в качестве максимального наказания Марсу Гузаярову должно быть назначено девять с половиной лет лишения свободы.

Также Динар Шакиров подчеркнул, что, по мнению защиты, взысканная судом сумма компенсации в размере 4 млн руб. завышена, «не отвечает требованиям разумности и справедливости». Его подзащитный в добровольном порядке выплатил родственникам девушек 880 тыс. руб.— по 220 тыс. руб. на семью, отметил адвокат. Также, по его словам, Российский союз автостраховщиков перечислил пострадавшим совокупно 2 млн руб. компенсационных выплат, так как автомобиль Марса Гузаярова не был застрахован. «Эта сумма в регрессном порядке будет взыскана с Марса. Однако суд, вынося решение, этого не учел»,— пояснил Динар Шакиров.

Ранее «Ъ» сообщал, что Кировский райсуд Уфы по требованию прокурора Бакалинского района обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии и управление дорожного хозяйства (УДХ) обустроить пешеходный тротуар на объездной дороге в селе Бакалы, где погибли девушки. После смертельной аварии районные прокуратура и отделение полиции провели проверку состояния дороги и обнаружили отсутствие тротуара. Ответчики с требованиями прокуратуры не согласились. Суд обязал минтранс и УДХ исполнить решение в течение полугода с момента его вступления в законную силу.

Влада Шипилова, Уфа