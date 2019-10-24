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Mazda представила серийный электромобиль MX-30

Компания Mazda представила свой первый серийный электромобиль — кроссовер MX-30 дебютировал на автосалоне в Токио.

Новая модель построена на платформе e-Skyactiv, которая объединяет в себе как технологии шасси, так и силовой установке. Встроенная в днище батарея на 35,5 кВт/ч интегрирована в силовую структуру машины и обеспечивает запас хода до 200 км, а единственный электромотор, мощность которого не названа, расположен на передней оси. В оснащение Mazda MX-30 также войдет заимствованная у моделей с двигателями внутреннего сгорания система G-Vectoring Control (GVC), перенастроенная под электромотор.

Дизайн кроссовера выполнен в фирменном стиле современных автомобилей японской марки, а особенностью электромобиля стали двери как у снятого с производства роторного спорткара Mazda RX-8 — задние двери не имеют своих ручек и распахиваются против хода только после того, как открыты передние двери. Салон отделан экологичными материалами, уже в базовой комплектации будут цифровая панель приборов и сенсорный экран на центральной консоли для управления второстепенными функциями MX-30.

Производство Mazda MX-30 начнется в 2020 году, а в продажу в Японии и Европе электрокроссовер поступит во второй половине следующего года.

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