Прокуратура запросила 8 лет колонии для красноярского криминального «авторитета»

В Красноярском краевом суде, где слушается дело криминального «авторитета» Константина Найбауэра (Костя Канский), проходят прения сторон. Как рассказали в прокуратуре региона, гособвинение запросило для подсудимого восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

В декабре 2022 года, писал «Ъ-Сибирь», коллегия присяжных единогласно признала Константина Найбауэра виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Отметим, что это второе рассмотрение уголовного дела. В сентябре 2021 года коллегия присяжных единодушно (8:0) решила, что доказательств виновности подсудимого недостаточно, и вынесла Константину Найбауэру оправдательный вердикт. Однако прокуратуре удалось добиться отмены этого решения.

Константина Найбауэра задержали в октябре 2019 года. Следователи регионального главка МВД предъявили ему обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По версии следствия, Константин Найбауэр получил такой статус в 1997 году в 32-летнем возрасте, а сфера его влияния распространялось не только на Красноярский край, но и на другие сибирские регионы, в частности Республику Тыва. «Лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, согласно существующим негласным нормам и правилам, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям»,— говорится в материалах следствия.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев