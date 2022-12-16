Присяжные признали виновным Константина Найбауэра, обвиняемого в занятии высшего положения в криминальной иерархии

В Красноярском крае коллегия присяжных единогласно признала Константина Найбауэра виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в прокуратуре региона. Государственное обвинение поддерживал прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

В сентябре прошлого года присяжные вынесли оправдательный вердикт Константину Найбауэру, известному как Костя Канский. В январе пятый апелляционный суд отменил оправдательный приговор. Таким образом, было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, сообщили в ведомстве. Уголовное дело было возвращено на новое рассмотрение также с участием присяжных заседателей.

Константин Найбауэр был задержан в октябре 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, Константин Найбауэр получил такой статус в 1997 году, его сфера его влияния распространялась не только на Красноярский край, но и на другие сибирские регионы.

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Анна Егорова