Татарское отшествие

Число говорящих на татарском языке в России за 11 лет сократилось на четверть, или более чем на 1 млн человек, а число татар уменьшилось до 4,7 млн человек (в 2010 году составляло 5,3 млн человек). Такие данные представил Росстат по итогам переписи населения, которая проходила в 2021 году. В самом Татарстане численность татар даже увеличилась, как и русских. Однако сократилось количество представителей других поволжских народов. В татарском национальном движении заявляют, что не признают итоги переписи. Власти Татарстана данные о количестве татар пока не комментировали. Эксперты соглашаются, что «качество переписи было плохое». Однако они подтверждают наличие «ассимиляционных процессов» и проблем с изучением татарского языка. По их словам, «люди смешанной национальности стали чаще записываться как русские» — «на эти процессы подействовала „русская весна“ и „русский мир“».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно данным Росстата, численность татар в России по итогам переписи населения 2021 года составила 4,71 млн человек. Если сравнивать с переписью 2010 года, то их количество сократилось на 597 тыс., или на 11,3% (с 5,31 млн человек в 2010 году). Татары по-прежнему второй по численности народ в России после русских, которых теперь насчитывается 105,6 млн человек — за 11 лет численность русских снизилась на 4,9%. Всего население России составляет 147,2 млн человек. Однако более 16,5 млн человек во время переписи не указали свою национальность.

Еще заметнее уменьшилось число тех, кто владеет татарским языком. Если по итогам переписи 2010 года язык знали 4,28 млн человек, то теперь лишь 3,26 млн. За 11 лет количество носителей татарского языка убавилось более чем на 1 млн человек, или на 23,8%. Татарский язык стал третьим по распространенности в РФ. На первом — русский (им владеют 137,5 млн человек), на втором — английский (5,07 млн). Примечательно, что татарский язык как родной указали 4,07 млн. То есть более 800 тыс. жителей России считают татарский язык родным, но не разговаривают на нем.

Доля татар, которые владеют татарским, составляет 59% — это 2,76 млн человек. Также татарский язык знают 2,76 млн башкир и 133,5 тыс. русских. При этом подавляющее большинство татар (более 97%) указали, что владеют русским языком. В то же время татарский язык считают родным почти 80% татар. Также татарский язык родной для 7% башкир.

В Татарстане число татар за последние 11 лет, наоборот, увеличилось — с 2,01 млн человек до 2,09 млн, или почти на 4%. Это по-прежнему самый многочисленный народ в республике (более 53% от всего населения). Второе место занимают русские (почти 40%). Их численность по итогам переписи 2021 года составила 1,57 млн человек (в 2010 году было 1,5 млн человек, рост составил 4,9%). Численность многих других народов Татарстана сократилась. Так, чувашей в республике только 90,5 тыс.(-22,1% за 11 лет), удмуртов — 21,3 тыс. (-9,1%), марийцев 15,7 тыс. (-16,9%), мордвы — 12,1 тыс. (37%), башкир — 11 тыс. (-19,7%), украинцев — 9,4 тыс. (-48,3%).

Общая численность населения Татарстана достигла 4 млн 4 тыс. человек. Это на 218 тыс., или 5,8%, больше, чем по итогам предыдущей переписи. При этом численность сельского населения составила 931 тыс. человек (примерно столько же, как и в 2010 году), а городского — 3,07 млн (почти на 8% больше). В результате урбанизированность республики возросла с 75,4% до 76,8%.

Напомним, после распада Советского Союза переписи населения в России состоялись в 2002 и 2010 году. Очередная перепись должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена на осень 2021 году. Как заявлял спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, республика стала одним из лидеров среди субъектов РФ по участию в переписи. Он выражал надежду, что она «позволит составить объективный портрет современной России». Первые итоги переписи-2021, были опубликованы весной прошлого года. Данные о национальном составе и владении языками были опубликованы Росстатом в конце 2022 года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее выражал удовлетворение тем, что, согласно предварительным итогам переписи, «численность жителей республики растет». «Это значит, что Татарстан привлекателен, даже если кто-то уезжает, то и приезжает к нам не меньше»,— говорил он. Однако сведения о сокращении татар и носителей татарского языка в РФ руководство республики пока не комментировало. В пресс-службе президента Татарстана вчера на запрос „Ъ“ не ответили. Во всемирном конгрессе татар, которым руководит вице-премьер Василь Шайхразиев, предложили „Ъ“ задать интересующие вопросы на пресс-конференциях.

В то же время в татарском национальном движении к итогам переписи отнеслись негативно. «Мы не признаем нынешних итогов переписи населения»,— заявил „Ъ“ председатель союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин. Он полагает, что «немало цифр может быть просто нарисовано и не соответствовать действительности», есть вопросы «как к самой процедуре переписи, так и к подсчетам». Господин Набиуллин не исключает, что «в стране есть тенденции к искусственному приуменьшению численности не русских народов, и татар в частности». Он также полагает, что «государство в лице Республики Татарстан фактически дистанцировалось от данного вопроса». В частности, он отмечает, что «вместо создания полноценной системы национального образования... была выбрана более легкая стратегия песен и плясок, проведения шумных мероприятий, и отчетов», а «национальный активизм фактически вытеснен с общественно-политической жизни республики». «Нет никакой единой системы работы с татарами за пределами Татарстана, нет своей системы образования, нет полноценной поддержки татарских общин, ничего нет. Фактически продолжен курс на ассимиляцию народов»,— заключил он.

Татарстанский историк и этнограф Дамир Исхаков также говорит, что «качество переписи было очень плохое»: «И коронавирус повлиял, но, я думаю, что самое главное — плохая организация процесса переписи. Об этом свидетельствует и большое число лиц, не указавших свою национальность». Он отметил, что татары в основном живут в крупных городах, а там нарушений при переписи населения было больше. «Это не физическая ликвидация татар. Я думаю, их в России по-прежнему не меньше 5,5 млн. Просто многие попали в разряд не указавших национальность»,— отметил он. Кроме того, он считает, что в Башкирии «часть татар находится в составе башкир». Он отмечает, что «ассимиляционные процессы есть, но все равно за 10 лет такого резкого скачка не может быть». При этом Дамир Исхаков добавляет, что в России изменилась «языковая политика». «Школьная программа построена таким образом, что не то что за пределами Татарстана, в самой республике невозможно увеличить число часов татарского языка в школах»,— заключает историк.

«Если бы проводились социологические исследования, то они были бы более результативные. На переписи населения нужно всех опрашивать, а всех не опрашивали. Записывали со слов соседей, по данным избирательных участков и ЖЭКов. Поэтому из-за этих результатов я бы сильно дергаться не стал»,— говорит политолог Владимир Беляев. В то же время он соглашается, что в местах, где татары не проживают компактно, «идет аккультурация и отчасти ассимиляция» татар. «Особенно на эти процессы подействовала „русская весна“ и „русский мир“. В этих условиях люди смешанной национальности стали чаще записываться как русские»,— указал господин Беляев.

Кирилл Антонов