Глава Минкульта Украины объявил о замещении Пушкина и Чайковского в театрах

Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал ограничить исполнение произведений русских писателей и композиторов в ведущих театрах страны. По его словам, национальные театры нашли варианты замещения, в том числе за счет произведений европейских композиторов.

«Если для Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнениях их произведений в ведущих театрах»,— заявил господин Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона (цитата по «РИА Новости»). Ранее министр был разочарован решением коллектива Национальной музыкальной академии им. Чайковского, отказавшегося изъять из названия фамилию композитора.

До этого министр культуры Литвы Симонас Кайрис высказался за «ментальный карантин» для русской культуры. Так господин Кайрис прокомментировал призыв своего украинского коллеги к странам Запада на время прекратить демонстрацию произведений русской культуры. «Мне нравится термин "ментальный карантин", на некоторое время отказаться от артефактов русской культуры»,— заявил литовский министр в эфире программы «LRT форум» (цитата по «РИА Новости»). Генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш тем временем призывал отменить постановку оперы русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в миланском театре «Ла Скала».

Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года сказал, что российскую культуру отменяют «неумные люди».

Мария Федотова