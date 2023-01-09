Недоимка выросла на дрожжах и сахаре

Нижегородские налоговики взыскивают с нижегородского производителя алкоголя ООО «Бальзам» свыше 800 млн руб. задолженности по налогам. Общая сумма требований примерно сопоставима с годовой выручкой винно-водочного завода. Ранее предприятие, мощности которого расположены в Чкаловске, не смогло оспорить налоговые решения о доначислении крупных сумм НДС — по версии налоговиков, «Бальзам» в течение нескольких лет проводил фиктивные сделки для минимизации налоговой нагрузки. Юристы завода добиваются принятия обеспечительных мер, чтобы предприятие могло работать дальше, но без согласия налоговых органов заводу запрещено отчуждать имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В производстве водки усмотрели схемы минимизации налогов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В производстве водки усмотрели схемы минимизации налогов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде Нижегородской области продолжился ряд судебных разбирательств налоговых органов с ООО «Бальзам» — производителем водки, шампанского и ликеров. В январе возобновилось производство по иску Межрайонной налоговой инспекции №18, которая просит взыскать с предприятия 700 млн руб. недоимки по НДС и налогу на прибыль со штрафами и пенями. В дело также привлечено управление ФНС по Нижегородской области.

В прошлом году завод «Бальзам» безуспешно пытался отменить налоговое решение о доначислении этой суммы, которую от производителя потребовали по итогам выездной проверки за 2016–2018 годы.

Как следует из материалов дела, первичную бухгалтерскую документацию на предприятии ранее также изымали сотрудники нижегородского УФСБ. Совместно со спецслужбой налоговики выяснили, что «Бальзам» по документам приобретал большие партии сахарного песка, дрожжей, моющих средств, фильтрованного картона и стеклянных бутылок у более чем 20 контрагентов. Большинство фирм были фиктивными поставщиками с номинальными директорами и учредителями.

Объемы заказов в разы превышали реальные потребности предприятия. Например, по первичной документации сахара было приобретено 1,8 тыс. тонн, однако на складах его не нашлось, а допрошенные сотрудники завода показали, что не принимали товар в таких объемах и заводские склады не могут вместить такого количества.

В суде представители «Бальзама» пытались оправдаться тем, что сварили и продали на сторону сахарный сироп, но им не поверили. Аналогичным образом обстояли дела и по другим позициям — например, специальных моющих средств предприятие по документам закупило свыше 7,8 млн л, а реально на нужды производства было израсходовано не более 2,6 тыс. л. Используя документацию, опросы сотрудников и данные системы ЕГАИС, налоговики выявили фиктивные закупки почти миллиона стеклянных бутылок, 7,5 тыс. т. картона и почти 1,9 тыс. т. дрожжей (при том, что для текущего производства игристых вин требовалось всего 277 кг дрожжей).

Оспаривая выводы налоговиков о наличии фиктивного документооборота для снижения налоговой нагрузки, «Бальзам» проиграл тяжбы в двух судебных инстанциях: решение суда по правомерности налоговой проверки вступило в законную силу осенью прошлого года.

Кроме попытки взыскать ранее начисленные 700 млн руб. налоговики в отдельных делах просят взыскать с ООО «Бальзам» еще 116,9 млн недоимки по НДС за четвертый квартал 2019 года и 65 млн за первый квартал 2020 года. Рассмотрение этих требований также возобновилось после того, как винно-водочный завод в прошлом году проиграл соответствующий спор по отмене налоговых решений за более поздние периоды, в которых фискалы также выявили аналогичный фиктивный документооборот.

Таким образом, только по трем спорам есть требования уплатить в бюджет свыше 880 млн руб. Эта сумма превышает годовую выручку ООО «Бальзам» в 2021 году, которая по бухгалтерской отчетности составила 831,5 млн руб.

Судя по материалам последних споров, некоторые требования о принудительном взыскании налогов представители «Бальзама» приостановили до вынесения судебных решений. В частности, налогоплательщик сослался на то, что это может повлечь долги по зарплате 176 работникам завода, привести к возможному банкротству предприятия и срыву поставок производимого алкоголя в торговые сети крупных ритейлеров. Без согласия налоговых органов компании запрещено продавать свое имущество.

Оперативно получить комментарии директора ООО «Бальзам» Александра Васенева не удалось (в ЕГРЮЛ он также указан основным акционером компании с долей 76% уставного капитала), телефоны его приемной не отвечали. Собеседник в органах власти Чкаловска, на территории которого расположено производство, говорит, что «Бальзам» по-прежнему работает, но дела его «не блестящи».

Любопытно, что реальным бенефициаром алкогольного бизнеса в Чкаловске по-прежнему считают крупного нижегородского предпринимателя Михаила Жижина. Однако он, по информации «Ъ-Приволжье», два года не может выбраться из Испании.

В конце 2020 года господина Жижина с несколькими россиянами задерживали по делу об «отмывании денег русской мафии», но затем испанские силовики отпустили его, сняв претензии и арест с зарубежного имущества. Предприниматель просил испанские власти дать ему возможность вернуться на родину, но его не выпустили под предлогом российской агрессии на Украине, рассказали знакомые Михаила Жижина.

Роман Кряжев