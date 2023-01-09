В Росавиации опровергли слухи об открытии аэропортов Кубани 15 января

В Росавиации опровергли распространившиеся в соцсетях сведения об открытии аэропортов в Краснодарском крае и в других регионах с 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В частности речь идет о сообщении Telegram-канала «Россия 24/7», который распространил ложную информацию, сославшись на письмо замглавы Росавиации Владимира Потешкина.

«Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие»,— цитирует издание сообщение Росавиации.

Режим ограничения полетов действует в 11 российских городах, в том числе в Анапе, Краснодаре и Геленджике. Последний раз действие запрета продлили до 8 января.

Анастасия Донскова

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