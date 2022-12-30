Запрет на полеты в три кубанских аэропорта продлили до 8 января

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 8 января. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Особый режим был введен в РФ в феврале текущего года. Под запрет попали 11 аэропортов юга России, в том числе три — в Краснодарском крае. В частности, самолеты не принимают Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В ведомстве перевозчикам рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Анастасия Донскова

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