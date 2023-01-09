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Коммерсантъ FM
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На петербургских политиков Вишневского и Резника составили протоколы о дискредитации армии

В Василеостровский районный суд поступили материалы дел о дискредитации вооруженных сил России в отношении депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника. Причиной для составления протоколов стали «материалы о городе Буча и большом количестве убитых гражданских лиц», сообщили «Ротонде» в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Борис Вишневский — депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва. Максим Резник являлся депутатом заксобрания 6-го созыва.

Ставшие причиной для составления протоколов материалы были опубликованы в Telegram-каналах в апреле. По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ депутату и его бывшему коллеге грозит штраф до 50 тыс. руб.

Дела переданы судье сегодня, 9 января, даты предварительных заседаний еще не назначены. Максим Резник, находящийся за пределами России, не владеет информацией об административном деле в отношении него, сообщает zaks.ru. «Мне ничего об этом не известно. Меня никто не приглашал на составление никаких протоколов»,— сообщил изданию Борис Вишневский.

Мария Федотова

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