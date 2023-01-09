Торговый центр на Южном шоссе в Нижнем Новгороде продают за 364 млн рублей

На продажу выставлен торговый центр на Южном шоссе, 35 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Стоимость составляет 364 млн руб., говорится в объявлении на сайте «Авито».

В двухэтажном здании общей площадью 6,8 тыс. кв. м расположены крупные арендаторы — магазин одежды Familia и «Перекресток» (X5 Retail Group, также владеет «Пятерочкой», «Чижиком» и «Каруселью»). Земельный участок находится в аренде до 2054 года. Срок окупаемости составит 8,5 года с учетом затрат на налоги и эксплуатацию, указано в объявлении.

Среди удобств собственник отмечает бесплатную парковку на 100 машиномест и близкое расположение ТЦ к станции метро «Парк Культуры».

Елена Ковалева