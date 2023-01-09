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Коммерсантъ FM
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В Кремле не подтвердили, но и не опровергли помилование осужденных из ЧВК «Вагнер»

Помилование в России может осуществляться только указом президента. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал информацию основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о первой группе помилованных за участие в спецоперации заключенных.

«Есть процедура, которая начинается в местах содержания заключенных. здесь я только могу сказать, что любые процедуры могут быть только по решению президента»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ FM».

На уточняющий вопрос, были ли уже такие случаи, он сказал: «Помилование может быть только в соответствии с законом».

5 января господин Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. По его словам, они «отработали свой контракт с честью и достоинством первыми». Он считает, что «общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением».

СМИ прошлой осенью писали, что ЧВК вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине, причем вербовкой занимался лично создатель Евгений Пригожин. В декабре сообщалось, что шесть вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер» сбежали из учебного центра и скрываются в Ростовской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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