Строительство муниципального приюта для животных в Воронеже сдвинули на полгода

Мэр Воронежа Вадим Кстенин по итогам еженедельной планерки в городской администрации сообщил, что первый муниципальный приют для животных в левобережной части города может быть «достроен летом». Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Кстенин охарактеризовал приют на улице Балашовская, 29/1 как «объект строительства, где есть проблемы».

В первоначальном контракте с подрядчиком, копия которого опубликована на портале госзакупок, срок строительства был установлен до декабря 2022 года

Подрядчиком возведения приюта выступает местное ООО «Стройполимермонтаж» Александра Приверзенцева. Стоимость работ оценивается в 116,9 млн руб. «Стройполимермонтаж» является подрядчиком еще одно крупного проекта местных властей — строительства музея ВДВ.

По проекту, приют должен быть рассчитан на единовременное содержание до 176 собак крупных пород и до 74 — мелких. В приюте планируют вакцинировать, лечить, временно содержать животных без владельца для возврата потерявшихся собак хозяину, либо передачи их новому владельцу. Также в приюте будут стерилизовать и возвращать собак в среду обитания. Кроме того, в приюте организуют ветеринарный пункт с административно-бытовыми помещениями, включая кабинеты для приема и осмотра животных, санитарной обработки, операционной. Также там будет карантинное отделение, сооружения для содержания и обслуживания комплекса зданий приюта, площадка для выгула собак, один отапливаемый и 11 неотапливаемых павильонов для содержания животных.

По данным источников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке, в строительстве приюта также может участвовать подконтрольная бизнесмену Эдуарду Краснову девелоперская компания «Новый код», которая возводит жилой комплекс Z-town. Его стройплощадка располагается в левобережной части города на Набережной Чуева — по соседству с созданным местными активистами приюта для животных «Дора».

Подробнее о зоозащитной политике в регионе — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев

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