Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему растет интерес к проектам, где резиденты перемещаются со скоростью лифта от своей квартиры до ресторана или офиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Высотное строительство занимает в столице существенную долю. Жилые небоскребы — один из наиболее ярких трендов современного девелопмента. Есть предположение, что через 30 лет три четверти населения планеты будет жить в городах. Уже сегодня перенаселенность мегаполисов, высокая стоимость земельных участков и транспортные проблемы приводят к вертикальному, а не горизонтальному росту городов. При этом и все большему количеству клиентов первичного рынка жилой недвижимости концепция вертикального города становится все ближе.

Специалисты компании Metrium выделили основные признаки проектов, которые можно назвать «вертикальными городами». Первый — это высота новостройки, в составе которой представлены разные форматы недвижимости и общественных пространств. Масштаб такого объекта позволяет «уместить» целые городские кварталы на небольшом земельном участке, расположив их друг над другом.

Еще один важный признак: у вертикального города собственная автономная инфраструктура. Такой жилой комплекс представляет собой своего рода «слоеный пирог», в котором на разных этажах создаются зоны с различным функционалом. Резиденты башен перемещаются по улицам вертикального города со скорость лифта, чтобы, к примеру, провести деловую встречу в лобби или встретиться с друзьями в кафе.

Третий важный компонент вертикальных городов — экологическая ориентированность. Ее проявление можно найти в архитектурных, технических и пространственных решениях. В частности, в таких проектах пробуют внедрить новейшую биотехнологию аэропоники, способную совершить революцию в обеспечении городов продовольствием.

И, конечно, любой город невозможно представить без офисных пространств и деловой активности. С этой точки зрения классическим примером вертикального города является деловой квартал «Москва-Сити», здесь сконцентрирована как деловая активность, так и жилые квадратные метры.