WGC: мировые Центробанки в ноябре закупили 50 тонн золота

Мировые Центробанки закупили 49,7 т золота в золотовалютные резервы в ноябре 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные World Gold Council (WGC).

По оценкам WGC, в 2022 году мировые официальные финансовые институты купили 673 тонны золота, приводит издание WSWS данные WGC. Только в третьем квартале было закуплено около 400 тонн, что является самым большим объемом за трехмесячный период с момента начала ежеквартального учета в 2000 году.

Народный банк Китая сообщил, что в ноябре он впервые с 2019 года увеличил запасы золота, купив 32 т золота на сумму около $1,8 млрд. Основными покупателями в третьем квартале были Турция, Узбекистан и Катар.

В соответствии с Бреттон-Вудской системой, созданной в 1944 году для стабилизации мировой финансовой системы после ее фактического краха в 1930-х годах, доллар фактически стал мировой валютой. При этом США обменивали доллар на золото по курсу $35 за унцию.

Центральный банк Турции продолжил покупать золото в ноябре, пополнив свои официальные резервы еще на 19 т, сообщает издание Gold Hub. В результате чистые закупки золота с начала года увеличились до 123 т — самого большого показателя, о котором сообщила любая страна, — а официальные золотые резервы до 517 т (27% от общих запасов). Центральный банк Киргизии впервые увеличил свои золотые резервы в этом году, купив 3 т в ноябре, чтобы увеличить свои общие золотые резервы до 16 т (+61% с начала года).

Что касается продаж, то крупнейшими были Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана. Казахстан сократил свои золотые запасы примерно на 4 т, до 380 т (-5% с начала года), в то время как золотые запасы Узбекистана сократились почти на 2 т, до 397 т, что на 10% больше с начала года.

Мария Федотова