В Краснодаре потеплеет до +7 градусов

В Краснодаре 12 января температура воздуха поднимется до +7 градусов. Об этом сообщает Краснодарский гидрометцентр.

Однако в ближайшие два дня на улице будет по-прежнему холодно. Так, 10 января в краевом центре ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем 0…-2 градуса.

В целом по Краснодарскому краю в ближайшие дни ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, местами в восточной половине края -12…-17 градусов; днем -1…-6 градусов, местами в южной половине края до +2 градусов. В горах ночью столбик термометра опустится до -12…-17 градусов, днем -2…-7 градусов.

На Черноморском побережье прогнозируется ветер восточной четверти 7–12 м/с, местами порывы до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик 17–22 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градусов, днем 3…8 градусов.

Александр Орлов

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