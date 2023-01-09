OBI любит троицу

У сети гипермаркетов OBI в России в третий раз сменились собственники. Бизнес перешел компании «Модуль-2», которой досталось 90% акций. Остальные 10% теперь принадлежат бизнесмену Валиду Корчагину, следует из данных ЕГРЮЛ. По информации «Ведомостей», новые владельцы сети могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

С августа прошлого года пять предприятий, из которых в основном состоял российский бизнес немецкой OBI, были в собственности у бизнесмена Йозефа Лиокумовича. Но осенью активы перешли к компании «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский». Подробности — в справке “Ъ FM”:

В марте прошлого года — после начала военных действий на Украине — магазины OBI в России временно закрылись. Сама немецкая компания объявила об уходе из РФ и продаже бизнеса местному инвестору 12 апреля. Возможная стоимость сделки, по данным СМИ, оценивалась в 6 млрд руб. В конце апреля магазины OBI возобновили работу. О том, что компания закрыла сделку по продаже бизнеса, стало известно летом. 60% акций перешло бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Оставшиеся 40% — предпринимателю Илье Колобкову. Первый, как тогда рассказывали источники «Ведомостей», много лет дружил с владельцами зарубежной компании. Сам Лиокумович говорил, что сумма сделки с немецким холдингом составила всего 600 руб. Но в октябре 2022 года у OBI снова сменились собственники. 90% долей в пяти юрлицах перешли компании «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский». Она была зарегистрирована только в марте прошлого года. Оставшиеся 10% достались Межрегиональной общественной организации по противодействию коррупции. Нынешняя сделка была закрыта в конце декабря 2022-го. «Модуль-2» принадлежит президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков Марине Мидовой.

Холдинг «Синдика», с которым, как пишут «Ведомости», связана компания «Модуль-2», летом прошлого года вместе с ресторатором Антоном Пинским и рэпером Тимати уже выкупил местные активы другой зарубежной сети — Starbucks. Что же касается бизнеса OBI в России, то в последние годы, по информации СМИ, он был убыточным. По итогам 2021-го потери составили почти 2,5 млрд руб. при суммарной выручке примерно 55 млрд руб.

Новая смена владельцев была ожидаемой, говорит гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. И, вероятно, не последней, полагает он: «Проблема не в пожаре, который произошел в "Меге" в конце прошлого года — это следствие фундаментальных проблем, с которыми столкнулась компания. Бизнес OBI был целиком и полностью ориентирован на средний класс в России. После 2015 года реальные доходы населения последовательно снижаются, самыми высокими темпами как раз у среднего класса.

Когда компания решила покинуть российский рынок, не очень дальновидные предприниматели вцепились в этот актив и купили лодку с большой пробоиной.

Там нужно было изменить саму бизнес-стратегию, что сделать в условиях кризиса крайне тяжело. Когда основной бенефициар покидает организацию, а у него все компетенции, как управлять ею, как поставлять продукцию, выстраивать отношения с поставщиками и потребителями, ожидать выдающихся результатов невозможно. Поэтому, скорее всего, это не последняя смена собственников.

Все это будет продолжаться до того момента, когда OBI сможет пройти глубокую реструктуризацию с закрытием большей части магазинов либо примет решение окончательно прекратить деятельность через банкротство и закрытие магазинов. Во многих сделках мы наблюдали ситуации, когда приходили неизвестные предприниматели с непрозрачной историей, непрозрачными условиями самой сделки.

Некоторые из них явно было поддержаны на уровне Минпромторга, то есть выделялись какие-то кредиты. В ряде случаев сделки были связаны с получением контроля над тем или иным денежным либо торговым потоком. Кроме того, некоторые просто были заинтересованы в получении кредитов по льготным ставкам и при этом понимали, что он, может быть, не будет возвращен».

Как писал осенью прошлого года Forbes со ссылкой на источники, Лиокумович называл перепродажу российского бизнеса OBI рейдерским захватом. Правда, согласно данным «Ведомостей», теперь конфликт разрешился. По оценке агентства «Infoline-Аналитика», сумма последней сделки по продаже местного бизнеса OBI не превысила 300 млн руб.

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Сабина Адлейба