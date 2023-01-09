Правительство утвердило допвыплаты медикам с января 2023 года

Врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи в 2023 году получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Размер ежемесячных соцвыплат по категориям медиков:

врачи центральных районных, районных и участковых больниц — 18,5 тыс. руб.;

врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения — 14,5 тыс. руб.;

врачи станций или отделений скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. руб.;

врачи и медработники с высшим немедицинским образованием, осуществляющие прижизненные гистологические или цитологические исследования,— 11,5 тыс. руб.;

медсестры, работающие в центральных районных, районных и участковых больницах — 8 тыс. руб.;

медработники со средним образованием, работающие в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения — 6,5 тыс. руб.;

фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи — 7 тыс. руб.;

младший медперсонал центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи — 4,5 тыс. руб.;

фельдшеры и медсестры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи,— 4,5 тыс. руб.

По данным кабмина, выплаты в 2023 году получат 1,1 млн человек, на эти цели будет направлено 152,4 млрд руб.

7 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена. По словам президента, соответствующая мера вводится в рамках эксперимента кабмина по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения.

Эрдни Кагалтынов