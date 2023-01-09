Двойное убийство объяснили неприязнью

В Чегемский городской суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу направлено уголовное дело местного жителя Ахмата Бачиева. Он обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в пособничестве в убийстве директора республиканского психоневрологического интерната Мурата Балова и директора охраны интерната Барасби Хурзокова. Альберт Мамбетов, расстрелявший обоих, по данным следствия, был найден мертвым в реке Чегем через десять дней после убийства. Следствие полагает, что он совершил преступление из личной неприязни.

Согласно материалам дела, 18 июля 2022 года около 11 часов Альберт Мамбетов под видом устройства на работу в психоневрологический интернат зашел вместе с директором Муратом Баловым в его кабинет, где расстрелял его, а затем и прибежавшего на звуки выстрелов начальника охраны Барасби Хурзокова. После этого убийца беспрепятственно вышел из помещения. Все происходящее фиксировалось на камеру, установленную в приемной. Правда, мужчину сразу опознать было трудно: он был одет в камуфляжную форму, а на лице имел маску. Выяснить личность стрелка удалось после того, как в ходе операции «Перехват» был задержан Ахмат Бачиев, который привез Альберта Мамбетова к интернату и должен был его оттуда забрать.

На допросах он сообщил, что хорошо знает Альберта Мамбетова, который рассказывал ему о своей личной неприязни к директору интерната, желании его убить и даже показывал «автоматическое огнестрельное оружие», которое собирался использовать для преступления.

17 июля 2022 года Ахмат Бачиев и Альберт Мамбетов, по данным следствия, «обсудили детали планируемого убийства». На следующий день, 18 июля, Бачиев на своем автомобиле привез приятеля в безлюдное место, где тот «переоделся в камуфлированную одежду и привел имевшееся при нем огнестрельное оружие в боевую готовность». После чего он подвез Мамбетова к зданию психоневрологического интерната в селение Яникой, где и было совершено преступление. По плану он должен был также забрать Мамбетова после убийства из определенного места, «куда надлежало привезти чистую одежду». Однако сделать это обвиняемый не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе следствия ему было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело после утверждения в республиканской прокуратуре уже направлено в Чегемский городской суд для рассмотрения по существу. Как сообщили в прокуратуре КБР, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Дело в отношении 43-летнего Альберта Мамбетова было прекращено в связи с его смертью. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в пойме реки Чегем.

Его похоронили 28 июля. В обсуждениях в социальных сетях господина Мамбетова характеризовали как человека, который «вызывал уважение», «жил как мужчина и умер как мужчина». О причинах смерти Мамбетова неизвестно.

Причину, по которой господин Мамбетов испытывал «личную неприязнь» к убитому им директору интерната, следствие не называет. Известно только, что в январе 2011 года был убит, предположительно членами НВФ, его родственник — глава администрации Чегемского района Михаил Мамбетов. В его убийстве подозревали жителя Баксана Аслана Гендугова, который входил в так называемую чегемскую бандгруппу под руководством Ратмира Шамаева. 11 марта 2011 года силовики ликвидировали Гендугова во время спецоперации.

Согласно биографии Мурата Балова, размещенной на сайте РПНИ, он имеет два высших образования: технология и обработка сельхозпродукции и муниципальное и госуправление. С 1995 по 2010 год работал в различных коммерческих структурах на разных должностях. С июня 2010 года, в возрасте 31 год назначен директором Государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» в Баксанском районе. Через год был уже одновременно директором еще одной организации — районного Комплексного центра социального обслуживания населения. После реорганизации этих двух центров в единую структуру получил параллельно еще одну должность — директора Государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом». Республиканский психоневрологический интернат он возглавил в 2014 году.

Начальник охраны интерната Барасби Хурзоков, которого неофициально называют случайной жертвой, ранее работал начальником следственного отдела ОМВД в Чегемском районе, а затем заместителем начальника следственного отдела ОМВД Нальчика. С этой должности был уволен в 2021 году.

Александра Ларинцева, Пятигорск