Американцы обошли «Челси»

299 2 мин. ...

Клуб «Денвер Бронкос», выступающий в Национальной футбольной лиге (НФЛ), продан за рекордную в истории спорта сумму. Консорциум, возглавляемый Робом Уолтоном, экс-главой крупнейшего американского ритейлера Walmart, согласился заплатить за клуб $4,65 млрд. Впрочем, рекордность сделки при желании можно поставить под сомнение. Все зависит о того, как считать стоимость недавно состоявшейся продажи «Челси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо Роба Уолтона на «Денвер Бронкос» претендовали еще ряд инвесторов, но противостоять финансовой мощи бизнесмена, входящего в топ-20 рейтинга миллиардеров Bloomberg, вряд ли было возможно

Фото: David Zalubowski / AP Помимо Роба Уолтона на «Денвер Бронкос» претендовали еще ряд инвесторов, но противостоять финансовой мощи бизнесмена, входящего в топ-20 рейтинга миллиардеров Bloomberg, вряд ли было возможно

Фото: David Zalubowski / AP

Один из самых известных клубов НФЛ (американский футбол) «Денвер Бронкос» сменил владельца. Группа Уолтон-Пеннер, которую возглавляет бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон (его состояние оценивается почти в $60 млрд), его дочь Керри Уолтон-Пеннер и ее супруг Грег Пеннер, согласились заплатить за франшизу $4,65 млрд. Помимо них на клуб претендовал еще ряд инвесторов (в один из консорциумов входил и Тодд Бёли, недавно ставший владельцем «Челси»), но противостоять финансовой мощи господина Уолтона, входящего в топ-20 рейтинга миллиардеров Bloomberg, вряд ли было возможно. Формально сделка еще не закрыта. Одобрение на продажу должны дать финансовый комитет НФЛ и владельцы клубов лиги. Но с этим вряд ли возникнут сложности.

Отметим, что «Денвер Бронкос» с 1984 года принадлежал Пэту Боулену. Ему клуб также обошелся в рекордную для НФЛ сумму — $70 млн (сейчас это два годовых оклада квотербека «Денвера» Рассела Уилсона). Господин Боулен, за время владения которого клубом «Денвер» трижды (в 1997, 1998 и 2015 годах) выигрывал Супербоул, еще в 2014 году по состоянию здоровья отошел от дел. В 2019-м он скончался, но никаких распоряжений относительно того, кто из его семи детей должен играть ключевую роль в управлении «Бронкос», не оставил. С тех пор наследники судились, клубом управлял созданный еще при жизни Пэта Боулена траст, который в конце концов согласно своему мандату и продал команду за наибольшую из предложенных цену.

Продажа «Бронкос», вне всяких сомнений, крупнейшая сделка подобного рода для североамериканских лиг. Прежний рекорд был установлен в 2020 году, когда бейсбольный «Нью-Йорк Метс» был продан Стивену Коэну за $2,4 млрд.

А вот что касается того, можно ли считать эту сделку крупнейшей в истории спорта не только американского, но и мирового, то тут все зависит о того, как считать.

Напомним, что в конце мая была закрыта сделка по продаже лондонского «Челси». Роман Абрамович, владевший футбольным клубом с 2003 года, был вынужден выставить его на продажу после начала событий на Украине и попадания в санкционные списки Великобритании. Так вот, вышеупомянутому Тодду Бёли «Челси» обойдется в общей сложности в £4,25 млрд ($5,33 млрд). И получается, что «Денвер» до рекорда не дотянул. Однако из означенных £4,25 млрд собственно за «Челси» заплачено только £2,5 млрд ($3,13 млрд). Остальное — гарантированные инвестиции в развитие клуба, которые включают в себя вложения в его домашний стадион Stamford Bridge, клубную академию и женскую команду. При этом осуществляться они будут в течение многих лет. И в любом случае господин Бёли будет инвестировать уже в свое имущество, что он, вероятнее всего, делал бы, и не имея никаких обязательств перед прежним владельцем. И если не учитывать инвестиционную часть контракта, то «Денвер» действительно окажется самым дорогим клубом в истории.

Александр Петров