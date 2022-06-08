Американцы обошли «Челси»

Клуб «Денвер Бронкос», выступающий в Национальной футбольной лиге (НФЛ), продан за рекордную в истории спорта сумму. Консорциум, возглавляемый Робом Уолтоном, экс-главой крупнейшего американского ритейлера Walmart, согласился заплатить за клуб $4,65 млрд. Впрочем, рекордность сделки при желании можно поставить под сомнение. Все зависит о того, как считать стоимость недавно состоявшейся продажи «Челси».
Помимо Роба Уолтона на «Денвер Бронкос» претендовали еще ряд инвесторов, но противостоять финансовой мощи бизнесмена, входящего в топ-20 рейтинга миллиардеров Bloomberg, вряд ли было возможно
Фото: David Zalubowski / AP
Один из самых известных клубов НФЛ (американский футбол) «Денвер Бронкос» сменил владельца. Группа Уолтон-Пеннер, которую возглавляет бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон (его состояние оценивается почти в $60 млрд), его дочь Керри Уолтон-Пеннер и ее супруг Грег Пеннер, согласились заплатить за франшизу $4,65 млрд. Помимо них на клуб претендовал еще ряд инвесторов (в один из консорциумов входил и Тодд Бёли, недавно ставший владельцем «Челси»), но противостоять финансовой мощи господина Уолтона, входящего в топ-20 рейтинга миллиардеров Bloomberg, вряд ли было возможно. Формально сделка еще не закрыта. Одобрение на продажу должны дать финансовый комитет НФЛ и владельцы клубов лиги. Но с этим вряд ли возникнут сложности.
Отметим, что «Денвер Бронкос» с 1984 года принадлежал Пэту Боулену. Ему клуб также обошелся в рекордную для НФЛ сумму — $70 млн (сейчас это два годовых оклада квотербека «Денвера» Рассела Уилсона). Господин Боулен, за время владения которого клубом «Денвер» трижды (в 1997, 1998 и 2015 годах) выигрывал Супербоул, еще в 2014 году по состоянию здоровья отошел от дел. В 2019-м он скончался, но никаких распоряжений относительно того, кто из его семи детей должен играть ключевую роль в управлении «Бронкос», не оставил. С тех пор наследники судились, клубом управлял созданный еще при жизни Пэта Боулена траст, который в конце концов согласно своему мандату и продал команду за наибольшую из предложенных цену.
Продажа «Бронкос», вне всяких сомнений, крупнейшая сделка подобного рода для североамериканских лиг. Прежний рекорд был установлен в 2020 году, когда бейсбольный «Нью-Йорк Метс» был продан Стивену Коэну за $2,4 млрд.
А вот что касается того, можно ли считать эту сделку крупнейшей в истории спорта не только американского, но и мирового, то тут все зависит о того, как считать.
Напомним, что в конце мая была закрыта сделка по продаже лондонского «Челси». Роман Абрамович, владевший футбольным клубом с 2003 года, был вынужден выставить его на продажу после начала событий на Украине и попадания в санкционные списки Великобритании. Так вот, вышеупомянутому Тодду Бёли «Челси» обойдется в общей сложности в £4,25 млрд ($5,33 млрд). И получается, что «Денвер» до рекорда не дотянул. Однако из означенных £4,25 млрд собственно за «Челси» заплачено только £2,5 млрд ($3,13 млрд). Остальное — гарантированные инвестиции в развитие клуба, которые включают в себя вложения в его домашний стадион Stamford Bridge, клубную академию и женскую команду. При этом осуществляться они будут в течение многих лет. И в любом случае господин Бёли будет инвестировать уже в свое имущество, что он, вероятнее всего, делал бы, и не имея никаких обязательств перед прежним владельцем. И если не учитывать инвестиционную часть контракта, то «Денвер» действительно окажется самым дорогим клубом в истории.