«Школа 800» в Нижнем Новгороде получила лицензию на первый корпус

Нижегородская «Школа 800» получила лицензию на ведение образовательной деятельности, сообщает Рособрнадзор. Бессрочный документ выдан региональным министерством образования и науки для первого корпуса на 1,5 тыс. учеников, построенного в микрорайоне Верхние Печеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В соответствии с лицензией, «Школа 800» может работать по программам начального, основного и среднего общего образования, а также предоставлять услуги дополнительного образования для детей и взрослых.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Школу 800» начали строить в 2020 году, объем инвестиций на старте оценивался в 6,5 млрд руб. В конце 2022 года был сдан первый корпус школы в микрорайоне Верхние Печеры, занятия там должны начаться в феврале.

Еще два корпуса школы в Автозаводском и Сормовском районах планируют достроить в первой половине 2023 года.

Андрей Репин