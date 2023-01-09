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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple удвоила экспорт iPhone из Индии до $2,5 млрд

По подсчетам агентства Bloomberg, в прошлом году американская корпорация Apple экспортировала из Индии произведенные там местными подрядчиками смартфоны iPhone на сумму $2,5 млрд, что вдвое больше, чем годом ранее. Опрошенные агентством неназванные источники сообщили, что подрядчики Foxconn Technology Group и Wistron Corp произвели на своих индийских предприятиях и экспортировали айфоны на сумму около $1 млрд каждый. Еще один крупный подрядчик, Pegatron Corp., экспортировал из Индии сделанные для Apple смартфоны примерно на $500 млн.

Если эти данные соответствуют действительности, подтверждаются прогнозы экспертов и планы самой корпорации Apple о постепенном переносе части производства электроники из Китая в Индию. Весной прошлого года стало известно, что Apple хочет увеличить производство комплектующих за пределами Китая.

Источники The Wall Street Journal сообщали, что в числе наиболее вероятных претендентов на расширение производства для Apple упоминаются Индия и Вьетнам. Как отмечала WSJ, желание Apple сократить производство комплектующих на территории Китая вызвано строгими антиковидными мерами, которые время от времени вводят власти КНР, подчас полностью закрывая целые города. В августе Bloomberg сообщил, что Apple намерена начать производство iPhone 14 в Индии и совместно с поставщиками работает над расширением производства в Индии и сокращением сроков производства новых iPhone.

Евгений Хвостик

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