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Нижегородка продала квартиру и перевела мошенникам более 5 млн рублей

Более 5,4 млн руб. похитили телефонные мошенники у 69-летней жительницы Нижнего Новгорода. Злоумышленники убедили ее продать недвижимость и взять кредит, сообщили в региональном управлении МВД.

Мошенники звонили потерпевшей от имени сотрудников банка и правоохранительных органов. Они сообщили нижегородке, что от ее имени якобы поступила заявка на оформление кредита, и под предлогом отмены операции убедили пенсионерку перевести им все сбережения.

Потерпевшая выполнила требования мошенников: она взяла ссуду в банке на 450 тыс. руб., продала квартиру за 4,6 млн руб. и садовый участок за 350 тыс. руб. Все средства она перевела на счет, указанный злоумышленниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники МВД просят нижегородцев быть бдительными и напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам по поводу сомнительных операций.

Анастасия Еремина

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