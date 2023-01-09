«Чебурашка» собрал в прокате 3 млрд рублей

Сборы российского фильма «Чебурашка» в прокате превысили 3 млрд руб., следует из данных информационной системы сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС. Фильм находится в прокате восемь дней.

Премьера «Чебурашки» состоялась 1 января, в тот день картина собрала 226 млн руб. Сборы фильмы в первый уикенд составили 1,36 млрд руб., во второй — 1,5 млрд руб.

Ранее в российском прокате 3 млрд руб. смогли собрать только три фильма: «Аватар» (3,5 млрд руб.), «Холоп» (3,073 млрд руб.) и «Движение вверх» (3,045 млрд руб).

Режиссер «Чебурашки» — Дмитрий Дьяченко. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

О фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».

Олеся Павленко