Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Чебурашка» собрал в прокате 3 млрд рублей

Сборы российского фильма «Чебурашка» в прокате превысили 3 млрд руб., следует из данных информационной системы сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС. Фильм находится в прокате восемь дней.

Премьера «Чебурашки» состоялась 1 января, в тот день картина собрала 226 млн руб. Сборы фильмы в первый уикенд составили 1,36 млрд руб., во второй — 1,5 млрд руб.

Ранее в российском прокате 3 млрд руб. смогли собрать только три фильма: «Аватар» (3,5 млрд руб.), «Холоп» (3,073 млрд руб.) и «Движение вверх» (3,045 млрд руб).

Режиссер «Чебурашки» — Дмитрий Дьяченко. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

О фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...