Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 января

14:12 В Липецкой области были «отработаны» более 8 тыс. обращений от семей мобилизованных, сообщил на оперативном совещании в понедельник губернатор Игорь Артамонов.

«Работа продолжалась и на новогодних каникулах. Просьбы поступают разные. Чаще всего помощь требуется в вопросах соцзащиты — оформление льгот, предоставление социального обслуживания, учет доходов мобилизованных,— рассказал господин Артамонов.— В районах родственникам мобилизованных помогают с газификацией, ремонтом, водоснабжением и не только».

13:42 В правительстве Курской области сообщили о боевых действиях на границе региона 9 января.

«В Суджанском районе наши военные выполняют боевые задачи, наносят удары по выявленным огневым точкам противника на вражеской территории»,— соообщили в правительстве области

Информацию там проиллюстрировали картой, на которой на территории Сумской области Украины рядом с границей РФ отмечены две точки ведения боевых действий.

12:20 Депутат курской облдумы (фракция ЛДПР) Владимир Федоров направил губернатору Роману Старовойту письмо с просьбой организовать на территории региона «курсы военной подготовки». Так депутат отреагировал на новость, что господин Старовойт и члены правительства региона прошли курс ведения боевых действий в лагере частной военной компании «Вагнер» в Краснодарском крае.

«Только небольшое количество курян сможет воспользоваться такой возможностью. Даже губернатору пришлось ехать для этого в другой регион. Не каждый сможет взять отпуск и уехать как минимум на неделю. Такие курсы должны быть в нашем приграничном регионе, причем чуть ли не в каждом районе. Мне и моим знакомым пришлось самостоятельно договариваться или платить деньги, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Каких-либо предложений на эту тему от государственных организаций я не нашел»,— сообщил господин Федоров.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 января