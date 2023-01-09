Экс-сенатор от Тамбовской области Бабаков не исключает «плотной работы» Госдумы над участием срочников в спецоперации

Бывший сенатор от Тамбовской области, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 8 января прокомментировал возможность участия призванных на срочную службу солдат в специальной военной операции на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведущий сообщил о том, что многие срочники якобы сами хотят участвовать в спецоперации. «Всегда на войнах молодые. Отцы воюют, а дети в армии, говорят: "пустите"… Надо этот вопрос решить. Тех которые хотят, которые могут… создать для них условия, облегчить подписание контракта. Я думаю, министерство обороны будет только за. Дума может принять это?»,— спросил господин Соловьев у представителя нижней палаты парламента господина Бабакова (член фракции «Справедливая Россия—За правду»).

«Я думаю, дума может обсудить многое, мы уже немало заявлений принимали,— отметил парламентарий.— Мы поработаем очень плотно в весеннюю сессию, в том числе по этим вопросам»

Ранее губернаторы регионов Черноземья, комментируя ход осеннего призыва, неоднократно заявляли, что «в зону СВО срочников отправлять не будут».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте