Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 января

17:28. 8 января ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале. Власти предварительно зафиксировали «не менее десяти прилетов» снарядов.

«Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет. Обстрелом нарушено энергоснабжение Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи. Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено»,- заверил губернатор

14:40. Росавиация продлила запрет на полеты гражданских самолетов над Белгородом, Воронежем, Курском, Липецком и еще семью городами центральной и южной части страны до 14 января 2023 года. Об этом, в частности, сообщил центр управления производством липецкого аэропорта.

13:50. Мэр Курска Игорь Куцак на вторые сутки после заявлений Романа Старовойта и Андрея Турчака прокомментировал «проступок» депутата областной думы от КПРФ Максима Васильева, который, по мнению губернатора и сенатора, записал неэтичное новогоднее видеопоздравление из Мексики. «Народный избранник не имеет права вести себя подобным образом ни в мирное время, ни в условиях специальной военной операции. Передавать такой «привет» жителям обстреливаемого приграничного региона — проявление цинизма и отсутствие чувства такта и сопричастности«,- полагает господин Куцак. Он выразил уверенность, что комиссия по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этике Курской облдумы «с особой тщательностью отнесется к инциденту»: «Оправдание парламентария про постановочное видео не может быть принято во внимание». Также мэр пообещал, что специальная комиссия «Единой России» обсудит произошедшее с супругой Максима Васильева, победившей на сентябрьских выборах в городское собрание от партии власти.

12:53. В Шебекинском городском округе Белгородчины под обстрел попало село Новая Таволжанка. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Однако один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы, в нем повреждена кровля.

10:53. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что Роман Старовойт «проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах»: «И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК «Вагнер» ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе».

8:00. Первую неделю нового года губернатор Курской области Роман Старовойт «с коллегами из администрации» и «курянами из добровольной народной дружины» занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 января