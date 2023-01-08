Роман Старовойт и члены правительства Курской области прошли подготовку в лагере ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о посещении в первую неделю нового года занятий в лагере подготовки ЧВК «Вагнер» (располагается в Краснодарском крае). Как уточнил в своем телеграм-канале глава региона, в лагере он занимался с коллегами из облправительства и «курянами из добровольной народной дружины» — «в окружении настоящих мужчин».

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По словам губернатора, «уже сотни курян здесь» и на площадках в Курской области «прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать армию в случае необходимости».

Пост сопровождает видеоклип, судя по которому, господин Старовойт упражнялся в стрельбе из пулемета, гранатомета, кидал ручные гранаты, проехался на бронетранспортере. Сам губернатор в ролике говорит, что может быть организовано «дежурство на объектах критической инфраструктуры». От его имени под видео размещен комментарий, в котором подчеркивается, что Роман Старовойт «пообщался с бойцами и сам прошел курс подготовки». При этом «условия были максимально приближены к реальному бою».

Позже пресс-служба бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подтвердила публикацию господина Старовойта. «Да, действительно, эта информация не распространялась, однако, Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК ему предложили подписать контракт, но выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе»,- заявил Евгений Пригожин.

По данным региональных властей на начало декабря, в Курской области в состав народных дружин вошли уже более 2 тыс. человек. Это бывшие военнослужащие, у части из которых есть боевой опыт, но в силу различных причин они не смогли прибыть в войска в качестве добровольцев или быть призванными в ходе частичной мобилизации.

Андрей Цветков