В России пока не обнаружен подвид штамма корановируса «кракен»

По состоянию на 6 января в России не обнаружен субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен», сообщили в Роспотребнадзоре. В службе отметили, что новый подвариант «омикрона» более заразный.

«При этом на протяжении последних недель доля сублиний BA.2 ("стелс-омикрон") изменялась от 1,9% до 23,9%, а доля сублиний BA.5 ("южноафриканский") изменялась от 66,7% до 96,5%»,— рассказали в Роспотребнадзоре (цитата по «Интерфаксу»). Таким образом, «омикрон» остается доминирующим вариантом COVID-19 в стране.

5 января Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (подведомственен ЕС) опубликовал аналитический материал, в котором говорится о потенциальном значительном влиянии «кракена» (XBB.1.5) на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Европе. При этом специалисты центра уточнили, что сейчас новый подвид «омикрона» присутствует в ЕС на очень низком уровне.

Андрей Сапожников