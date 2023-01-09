«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие идеи есть на глобальном рынке? Что делать инвесторам и какие активы выбирать? Первая неделя торгов в текущем году была связана с ожиданиями инвесторов того, что центральные банки в какой-то момент остановят цикл повышения ставки. Это одна из причин активной покупки инвесторами различных акций сырьевых активов, золота в том числе. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Вторая тема, которая влияет на развитие торгов, — это отказ Китая от политики нулевой терпимости к коронавирусу. С 9 января все ограничения по перемещению через границу снимаются. И в этом контексте есть акции, которые аккумулируют эти две позитивные тенденции. В связи с этим предлагаю рассмотреть бумаги, которые ориентированы и на Китай, и на более мягкую монетарную политику. В нашем случае это бумаги «Северстали» — они растут сегодня на 0,9%, очень перспективные в связи с китайской активизацией экономики. Также стоит обязательно рассмотреть авиасектор — акции «Аэрофлота» растут на 0,7%.

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