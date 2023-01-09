«Цапковский» Вячеслав Цеповяз присутствует на суде в Ростове в качестве потерпевшего

В Октябрьском суде Ростова-на-Дону прошло первое слушание по уголовному делу в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка, которого обвиняют в мошенничестве, а также в ложном доносе на членов банды «Цапки» и других лиц. Как стало известно «Ъ-Юг» от одного из участников процесса, в зале суда присутствует член банды «Цапки» Вячеслав Цеповяз, признанный потерпевшим.

По словам очевидцев, Вячеслав Цеповяз в ходе слушаний находится не в закрытом помещении, а в зале суда среди участников процесса, его охраняют трое конвоиров, наручники с «цапковского» не снимают. Процесс начался с допроса потерпевшего Цеповяза, однако он сообщил суду лишь то, что ему известно о ситуации со слов его брата Андрея Цеповяза, поскольку сам Вячеслав Цеповяз в момент обращения Александра Исюка в правоохранительные органы отбывал наказание в колонии.

Бывшая жена господина Цеповяза Наталья Стришняя, также признанная потерпевшей, на первое слушание не пришла. Защита Александра Исюка настаивает на обязательном личном участии госпожи Стришней в процессе, указывая, что оглашения ее показаний на следствии будет недостаточно для установления всех обстоятельств дела.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в 2019 году Александр Исюк сообщил в правоохранительные органы о том, что Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья якобы отняли у него 70 млн руб. Спустя два года расследование было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Летом 2021 года Александр Исюк был арестован по обвинению в заведомо ложном доносе и в мошенничестве.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Юг» «Цапковскому» дадут пожаловаться»

Анна Перова, Краснодар