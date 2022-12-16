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На «цапковских» наговорили лишнего

Заявившего на бандитов бизнесмена будут судить за мошенничество и ложный донос

В Ростове-на-Дону начинается суд над предпринимателем из Краснодарского края Александром Исюком, обвиняемым в мошенничестве и ложном доносе на членов банды «Цапки» и других лиц. В 2019 году Александр Исюк сообщил в правоохранительные органы о том, что Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья якобы отняли у него 70 млн руб. Расследование шло почти два года и прекратилось в связи с отсутствием события преступления. Сейчас следствие расценивает как мошенничество попытку Александра Исюка взыскать с семьи Вячеслава Цеповяза якобы нанесенный ему ущерб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону 20 декабря проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении предпринимателя из Краснодарского края Александра Исюка, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ), информация опубликована на сайте суда. В 2019 году Александр Исюк стал инициатором возбуждения уголовного дела о якобы совершенном в отношении него вымогательстве со стороны членов банды «Цапки» и других лиц. По версии предпринимателя, летом 2010 года, за несколько месяцев до вызвавшего огромный резонанс массового убийства в Кущевской, лидер банды Сергей Цапок и люди из его окружения, узнав о получении семейным предприятием Александра Исюка крупного кредита в Россельхозбанке, под угрозой расправы заставили отдать им 70 млн руб. и Range Rover стоимостью 4 млн руб. На момент возбуждения дела в июле 2019 года Сергея Цапка не было в живых, Вячеслав Цеповяз и Владимир Алексеев (Беспредел) отбывали наказание, еще один возможный сообщник бандитов, Федор Стрельцов, был в розыске. Следствие арестовало бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата Ивана, которых Александр Исюк назвал сообщниками вымогателей.

В ходе расследования Александр Исюк был признан потерпевшим, в этом качестве он пытался взыскать с Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены компенсацию якобы нанесенного ему ущерба в объеме 150 млн руб. (похищенные средства плюс проценты). Суды общей юрисдикции приняли несколько решений по этому поводу, точка в споре еще не поставлена. В Арбитражном суде Краснодарского края Александр Исюк добивался аннулирования передачи долей ООО «Слава Кубани», семейного агропредприятия Цеповязов, детям Вячеслава Цеповяза, утверждая, что раздробление бизнеса препятствует удовлетворению его финансовых претензий к фигурантам дела. Однако суд ему отказал, сославшись на отсутствие вступивших в силу судебных актов, подтверждающих нанесенный Александру Исюку ущерб.

В апреле 2021 года следствие прекратило уголовное дело в отношении Натальи и Ивана Стришних, а также других фигурантов, придя к выводу, что событие вымогательства не установлено. В июле того же года по обвинению в заведомо ложном доносе был арестован уже сам Александр Исюк. Как сообщил «Ъ» на условиях анонимности один из участников процесса, в ходе расследования предпринимателю также было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Следствие считает мошенничеством обращение Александра Исюка в суды за взысканием ущерба с семьи Стришних—Цеповязов, поскольку Александру Исюку, по версии обвинения, было заведомо известно о том, что никакого ущерба не было.

Адвокат Никита Процевитый, осуществляющий защиту Александра Исюка, пояснил «Ъ-Юг», что его подзащитный не признает вину. «Мы считаем, что уголовное преследование имеет надуманные основания и является незаконным. Свою позицию будем отстаивать в суде»,— сообщил адвокат. В настоящее время Александр Исюк продолжает оставаться под стражей.

Анна Перова, Краснодар

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