Украина просила Грузию вернуть обратно переданные в 2008 году комплексы «Бук»

Украинские власти просили Грузию вернуть переданные ей в 2008 году комплексы «Бук», но получили отказ. Об этом рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для украинского издания «Европейская правда».

По словам дипломата, запрос Украины также включал переданные Грузии властями США противотанковые комплексы Javelin. На их передачу американские власти дали согласие и даже предложили заменить их на более новые комплексы, утверждает он.

«Несмотря на то что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ»,— добавил господин Касьянов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждал, что на Украине просили радикальную грузинскую оппозицию открыть «второй фронт» против РФ. Аналогичные обвинения выдвигал российский МИД. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе предлагал организовать всенародный референдум и спросить на нем, хотят ли грузины войны с Россией, но депутаты от всех представленных в парламенте оппозиционных партий Грузии осудили инициативу.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер