Из отдельных стран Запада и со стороны Украины звучат провокационные призывы к Грузии «открыть второй фронт» против России, утверждает директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, это делает очевидной «императивность регулярных контактов» Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

В интервью ТАСС господин Гончар заявил, что в сложившейся ситуации важны инициативы Москвы о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, он назвал необходимой делимитацию грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ и их демаркацию.

«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии»,— уверен Денис Гончар.

Грузинская оппозиция обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» и правительство Ираклия Гарибашвили в том, что они якобы «помогают России обойти западные санкции», маскируя поставки в РФ санкционной продукции. Торговый оборот между Грузией и Россией растет с лета. Грузинские власти не присоединялись к антироссийским санкциям, но отказались признавать присоединение к РФ новых территорий.

Об отношениях двух стран — в публикации «Ъ» «Грузия пожинает плоды чужой мобилизации».

Лаура Кеффер