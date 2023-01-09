SpaceX стала мировым лидером по числу запусков ракет-носителей

В 2022 году американская космическая компания SpaceX произвела 61 запуск ракет-носителей. Компания стала мировым лидером среди частных и государственных компаний по этому показателю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на астрофизика Джонатана Макдауэлла.

В свою очередь, в SpaceX заявили, что в 2022 году компания запускала ракеты-носители каждый шестой день в году. Ранее Илон Маск говорил, что в 2023 году готовят 100 запусков. В компании также будут работать над скоростью запусков.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации, в 60 миссиях SpaceX использовала ракету-носитель Falcon 9. Большинство запусков производились для доставки спутников Starlink на орбиту, пишет WSJ.

Всего в 2022 году число космических запусков составило 180, сообщает WSJ со ссылкой на расчеты Джонатана Макдауэлла. По данным Deutsche Bank, объем рынка орбитальных полетов по итогам года достиг $8 млрд.

Олеся Павленко