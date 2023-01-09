Макрон рассказал о «парадоксальности» Путина и его мотивах на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что при встрече президент России Владимир Путин не кажется неприятным человеком. Он также считает, что господин Путин начал военную операцию на Украине, чтобы расширить российскую территорию и восстановить «периметр империи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. В этом парадокс»,— сказал господин Макрон в передаче Les Rencontres du Papotin, в которой страдающие аутизмом журналисты берут интервью у известных людей.

Он рассказал, что в ходе встречи в феврале 2022 года президент РФ утверждал, что европейцы и американцы через Украину угрожали безопасности России. «Я думаю, что это не так. И в основном он решил начать эту войну, чтобы вернуть территории, расширить Россию и восстановить в некотором смысле периметр империи, которая существовала ранее. Поэтому он взял на себя очень большую ответственность за себя, за свой народ, очевидно, за народ Украины и за всех нас»,— добавил президент Франции.

Господа Путин и Макрон последний раз общались по телефону 11 сентября. Кремль говорил, что общение прекратилось, потому что президент Франции не прислушивается к позиции России. В декабре Эмманюэль Макрон заявил о планах обсудить с российским коллегой меры безопасности АЭС на Украине, но возможные сроки разговора не называл.

Эмманюэль Макрон неоднократно выступал за диалог с Россией и говорил, что ее не надо унижать. При этом он стал первым западным лидером, пообещавшим Киеву танки западного производства. 4 января во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал ему танки AMX-10 RC.

Подробнее читайте в материале «Франция прорвала танковую блокаду».