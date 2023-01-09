Lenovo представила защищенный смартфон ThinkPhone by Motorola

Компания Lenovo представила ThinkPhone by Motorola — первый защищенный смартфон в новом семействе, которое адресовано пользователям ноутбуков ThinkPad. В продаже Lenovo ThinkPhone by Motorola появится в начале 2023 года. Стоимость нового смартфона не названа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lenovo ThinkPhone by Motorola

Фото: lenovo Lenovo ThinkPhone by Motorola

Фото: lenovo

Смартфон получил 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ c частотой обновления 144 Гц. Новинка оснащена флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1 Plus с 8 или 12 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти. На корпус вынесена настраиваемая красная клавиша для быстрого доступа к наиболее важным приложениям.

Основная ставка сделана на корпоративных пользователей, для которых важна безопасность. Устройство имеет отдельный процессор Moto KeySafe для защиты данных, который изолирует PIN-коды, пароли и криптографические ключи, сохраняя их в защищенной от несанкционированного доступа среде, и приложение Moto Secure для защиты настроек и контента на смартфоне.

Дополнительную защиту обеспечивает платформа безопасности ThinkShield, а технология Think 2 Think позволяет быстро подключать ThinkPhone к ноутбукам Lenovo ThinkPad и использовать смартфон в том числе в качестве веб-камеры. ThinkPhone будет поставляться с предустановленными мобильными приложениями Microsoft 365, Outlook и Teams, включая приложение Walkie Talkie.

Корпус смартфона выполнен из арамидного волокна, авиационного алюминия и стекла Gorilla Glass Victus. Устройство сертифицировано на защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и имеет сертификат по армейскому стандарту MIL STD 810H. Батарея 5 тыс. мА•ч поддерживает быструю зарядку, а в комплекте поставляется зарядное устройство мощностью 68 Вт, которое можно также использовать совместно с ноутбуками Lenovo.

Максим Вершинин