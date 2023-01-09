Бывший замглавы Уфимского района назначен и.о. зампредседателя правительства Забайкалья

Бывший заместитель главы администрации Уфимского района по вопросам жизнеобеспечения, депутат Курултая Башкирии Альберт Мусифуллин назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья. Об этом говорится на официальном портале Забайкальского края.

Альберт Мусифуллин будет курировать строительную отрасль и сферу дорожного строительства, сообщил глава Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона. Ранее эту должность занимал Вадим Петров — он будет курировать другие «иные смежные задачи».

Карина Мамаева

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