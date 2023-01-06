Раскольническая ПЦУ проведет рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра заключил соглашение с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) о проведении рождественского богослужения в Успенском соборе. Об этом сообщил глава заповедника Александр Рудник. Ранее в заповеднике заявляли, что ПЦУ не направляло уведомления на проведение службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенский собор

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Успенский собор

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Во второй половине дня ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и получения разрешения от министерства культуры. Я предоставил разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января»,— сообщил «Украинской правде» господин Рудник. Он добавил, что за соблюдением порядка во время службы будут следить правоохранительные органы.

Также сегодня, 6 января, глава ПЦУ Епифаний Думенко в интервью изданию «Левый берег» заявил, что со временем Киево-Печерская лавра будет принадлежать его структуре. Он заверил, что ПЦУ будет просить у правительства передать ей храмы лавры. До 1 января Успенский собор и Трапезная церковь лавры арендовывала Украинская православная церковь (УПЦ).

4 января Епифаний Думенко сообщил о планах провести богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Руководство заповедника в ответ заявило, что не получало никаких уведомлений о предстоящей службе. Представители УПЦ добавили, что проведение службы главой ПЦУ может рассматриваться как «силовой захват» храма, поскольку официального разрешения получено не было.

Лусине Баласян