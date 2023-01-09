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Коммерсантъ FM
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Володин рассказал, что 76% иностранных компаний сохранили бизнес в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские компании заполняют освободившиеся после ухода иностранцев ниши. В подтверждение он привел статистику, согласно которой в 2022 году производство одежды в России выросло на 42%, а выпуск лекарств — на 15%. При этом работать в России, по приведенным им данным, продолжают 75,9% иностранных компаний.

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки»,— написал господин Володин в своем Telegram-канале.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития»,— добавил он.

Он также напомнил, что в прошлом году в России запретили разработку недр, месторождений нефти и газа зарубежным компаниям, а также иностранное участие в концессиях в транспортной инфраструктуре и перевозках.

В 2022 году из-за военной операции на Украине и последовавших санкций многие иностранные компании прекратили работу в России. Среди ушедших брендов — McDonalds, H&M, Lego, IKEA, Mercedes, Ford и многие другие. Вчера, 8 января, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин говорил, что западные санкции негативно отразились на работе более 60% российских компаний. Значительная часть организаций лишилась зарубежных партнеров, однако около 25% из них уже нашли новых.

Олеся Павленко

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