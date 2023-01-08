Только четверть потерявших зарубежных партнеров российских компаний нашли новых

Западные санкции негативно отразились на работе более 60% российских компаний, опрошенных Торгово-промышленной палатой (ТПП) России. Значительная часть организаций лишилась зарубежных партнеров, однако около 25% из них уже нашли новых, заявил президент ТПП Сергей Катырин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Катырин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Катырин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Получается, что санкции заметно сказались на работе более чем 60% опрошенных. При этом уже порядка 25% компаний, потерявших партнеров за рубежом, нашли новых»,— отметил господин Катырин «РИА Новости», добавив, что более трети опрошенных компаний все еще не смогли восполнить утраченные деловые контакты.

Президент ТПП рассказал, что для помощи предпринимателям палата недавно организовала бизнес-миссию в Иран. В ней поучаствовали 100 представителей российских компаний.

Господин Катырин также призвал к пересмотру актуальной кредитно-денежной политики и расширению законодательной поддержки бизнеса.

После ввода российских войск на Украину положение бизнеса в России осложнилось из-за фактической изоляции финансовой инфраструктуры страны и разрушения прежних логистических и деловых связей. По подсчетам Bloomberg, только в первый день боевых действий на Украине состояние самых богатых российских бизнесменов снизилось на $39 млрд.

Об изменениях в российской деловой среде в 2022 году — в спецпроекте «Ъ» «Свое дело в СВО-времена».

Андрей Сапожников