Четверо мужчин на снегоходах пропали в Республике Алтай

Главное управление МЧС России по Республике Алтай ведет поиски четырех человек, которые еще 2 января ушли на снегоходах с животноводческой стоянки вблизи села Банное в сторону озера Анчигар (расстояние около 38 км, на снегоходах 2,5 – 3 часа) и пропали. Как отмечают спасатели, возвращение на стоянку планировалось 3 января, но до настоящего времени мужчины не вернулись, на связь не выходили. МЧС попросило местное население о помощи в поисках.

9 января ведомство намерено обследовать территорию на вертолете Ми-8. Также шестеро местных жителей на снегоходах будут пытаться проехать по маршруту пропавших.

Два дня назад местный житель уже пытался самостоятельно искать пропавших на снегоходе, но из-за высокого и рыхлого снежного покрова проехать по маршруту ему не удалось. В период с 3 по 7 января в данной местности наблюдалось обильное выпадение осадков в виде снега. В настоящее время, по данным МЧС, в регионе температура воздуха опустилась до минус пяти, идет снег.

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Лолита Белова