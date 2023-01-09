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Коммерсантъ FM
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В родном украинском городе Брежнева не смогли найти деньги на снос его памятника

Власти города Каменского Днепропетровской области Украины, где родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не намерены рассматривать вопрос о демонтаже его памятника. Об этом заявил первый заместитель мэра города Александр Чернышев. По его словам, на демонтаж бюста Брежнева не хватает средств.

О принятом решении говорится в письме господина Чернышева, которое опубликовало украинское издание «Вести». Как утверждает первый заммэра, «в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и его жизнедеятельности, функционирования коммунальных предприятий». Он уточнил, что к вопросу о демонтаже бюста вернутся после окончания военных действий.

Связанные с Россией памятники начали сносить на Украине после начала военной операции. В частности, в Ужгороде на границе со Словенией снесли памятник советским солдатам «Украина — освободителям». В Харькове также демонтировали бюст Александра Пушкина. В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову.

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